Жителя Бахмута, який допомагав РФ захопити місто, засудили на довічне

Житель Бахмута допомагав РФ захопити місто — як його покарають
Місцевий житель Бахмута передавав окупантам геолокації українських військ під час боїв за місто, щоб вони його швидше захопили. Колаборанта засудили на довічне ув'язнення.
Про це повідомили в Службі безпеки України у п'ятницю, 11 жовтня.
Що відомо про діяльність колаборанта
Правоохоронці з'ясували, що у зоні особливої уваги російської спецслужби були укріпрайони та маршрути переміщення підрозділів ЗСУ в районі Бахмута. Розвідінформація потрібна була ворогу для підготовки бойових операцій, спрямованих на захоплення райцентру.
Так, місцевий житель почав співпрацювати зі спецслужбами ворога і шпигував за Силами оборони. За даними слідства, 39-річний мешканець Бахмута потрапив у поле зору окупантів через свої прокремлівські "пости" та відео у Телеграм-каналах.
Там його дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ, особу якого встановила Служба безпеки.
У травні 2022 року українські спецпризначенці затримали зловмисника. Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь Росії.
Яке покарання чекає на зрадника
На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав агента винним у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану та призначив йому довічний термін ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, в Україні за державну зраду судитимуть народного депутата та ще чотирьох осіб.
Раніше ми повідомляли, що СБУ затримала колишнього посадовця Куп'янської міськради на Харківщині та агітаторку з Херсона. Вони обоє добровільно пішли на співпрацю з російськими загарбниками проти України.
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