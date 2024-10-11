В Україні судитимуть народного депутата-колаборанта Олександра Дубінського

Молоток судді. Фото: Pexels

В Україні за державну зраду судитимуть народного депутата України та ще чотирьох осіб. Серед них колишній народний депутат, експрокурор та два функціонери Головного управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора у п'ятницю, 11 жовтня.

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Судитимуть народного депутата

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно пʼяти учасників злочинної організації, до якої входили народний депутат України, народний депутат України III-IX скликань, експрокурор та два керівники Головного управління генштабу ЗС РФ.

Обвинувачуваним інкримінують створення злочинної організації та участь у ній, а також вчинення державної зради.

Розслідування встановило, що у 2016 році головним управлінням Генштабу РФ створено злочинну організацію.

До неї надалі увійшли двоє народних депутатів України, колишній працівник Генеральної прокуратури України та інші особи.

"Члени злочинної організації займалися розхитуванням суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитацією держави Україна на міжнародній арені", — повідомили у прокуратурі.

В прокуратурі додали, що створена ворогом агентурна мережа під керівництвом двох співробітників ворожої спецслужби діяла на території України до 2022 року. Діючий народний обранець, який був її учасником, здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь держави-агресора. Зокрема, він брав участь у публічних заходах та поширював російські наративи, в тому числі про вище політичне керівництво України.

Також ці особи намагалися погіршити відносини України із її стратегічним партнером — Сполученими Штатами. Зокрема, у листопаді 2019 року народні депутати організували спільну пресконференцію, під час якої розповсюдили інформацію про міжнародну корупцію посадових осіб США.

Також у 2020 році експрокурор провів чотири спільних із колишнім народним депутатом пресконференції. На них вони публічно "обґрунтовували" фейки на користь Кремля, а також фейк про нібито втручання українських високопосадовців у президентські вибори в США.

Наразі народний депутат перебуває під вартою. Екснардеп та колишній прокурор напередодні повномасштабного вторгнення РФ втекли за кордон, де переховуються від правосуддя.

Офіс генпрокурора не вказує прізвище фігурантів справи, але, ймовірно, йдеться про чинного нардепа Олександра Дубінського, ексдепутата Андрія Деркача та колишнього прокурора Костянтина Кулика.

Раніше ми повідомляли, що Служба безпеки України затримала колишнього посадовця Куп'янської міськради на Харківщині та агітаторку з Херсона. Вони обоє добровільно пішли на співпрацю з російськими загарбниками проти України.

Також ми писали, що Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід для народного депутата IX скликання Нестора Шуфрича. Його звинувачують у державній зраді.