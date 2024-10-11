В Украине будут судить народного депутата-коллаборанта Александра Дубинского

Молоток судьи. Фото: Pexels

В Украине за государственную измену будут судить народного депутата Украины и четырех человек. В их числе бывший народный депутат, экспрокурор и два функционера Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора в пятницу, 11 октября.

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Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении пяти участников преступной организации, в которую входили народный депутат Украины, народный депутат Украины III-IX созывов, экспрокурор и два руководителя Главного управления генштаба ВС РФ.

Обвиняемым инкриминируют создание и участие в ней преступной организации, а также совершение государственной измены.

Расследование установило, что в 2016 году главным управлением Генштаба РФ создана преступная организация.

В нее в дальнейшем вошли два народных депутата Украины, бывший работник Генеральной прокуратуры Украины и другие лица.

"Члены преступной организации занимались расшатыванием общественно-политической ситуации в Украине и дискредитацией государства Украины на международной арене", — сообщили в прокуратуре.

В прокуратуре добавили, что созданная врагом агентурная сеть под руководством двух сотрудников вражеской спецслужбы действовала на территории Украины до 2022 года. Действующий народный избранник, являвшийся ее участником, осуществлял информационно-подрывную деятельность в пользу государства-агрессора. В частности, он участвовал в публичных мероприятиях и распространял российские нарративы, в том числе высшее политическое руководство Украины.

Также данные лица пытались ухудшить отношения Украины с ее стратегическим партнером Соединенными Штатами. В частности, в ноябре 2019 народные депутаты организовали совместную пресс-конференцию, во время которой распространили информацию о международной коррупции должностных лиц США.

Также в 2020 году экспрокурор провел четыре общих с бывшим народным депутатом пресс-конференции. На них они публично "обосновывали" фейки в пользу Кремля, а также фейк о якобы вмешательстве украинских чиновников в президентские выборы в США.

В настоящее время народный депутат находится под стражей. Экснардеп и бывший прокурор накануне полномасштабного вторжения РФ скрылись за границу, где скрываются от правосудия.

Офис генпрокурора не указывает фамилию фигурантов дела, но, вероятно, речь идет о действующем нардепе Александре Дубинском, эксдепутате Андрее Деркаче и бывшем прокуроре Константине Кулике.

Ранее мы сообщали, что Служба безопасности Украины задержала бывшего чиновника Купянского горсовета Харьковской области и агитаторку из Херсона. Они оба добровольно пошли на сотрудничество с российскими захватчиками против Украины.

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