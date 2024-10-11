Жителя Бахмута, который помогал РФ захватить город, осудили на пожизненное

Сотрудник СБУ на задании. Фото: СБУ

Местный житель Бахмута передавал оккупантам геолокации украинских войск во время боев за город, чтобы они быстрее его захватили. Коллаборанта приговорили к пожизненному заключению.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины в пятницу, 11 октября.

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Что известно о деятельности коллаборанта

Правоохранители выяснили, что в зоне особого внимания российской спецслужбы находились укрепрайоны и маршруты перемещения подразделений ВСУ в районе Бахмута. Развединформация потребовалась врагу для подготовки боевых операций, направленных на захват райцентра.

Так, местный житель начал сотрудничать со спецслужбами врага и шпионил за Силами обороны. По данным следствия, 39-летний житель Бахмута попал в поле зрения оккупантов через свои прокремлевские "посты" и видео в Телеграмм-каналах.

Там его дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ, личность которого установила Служба безопасности.

В мае 2022 года украинские спецназовцы задержали злоумышленника. Во время обысков у него изъяли мобильный телефон с поличным его разведывательно-подрывной деятельности в пользу России.

Задержание коллаборанта. Фото: СБУ

Какое наказание ждет предателя

На основании собранных Службой безопасности доказательств суд признал агента виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения и назначил ему пожизненный срок заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Украине за государственную измену будут судить народного депутата и еще четыре человека.

Ранее мы сообщали, что СБУ задержала бывшего чиновника Купянского горсовета Харьковской области и агитаторку из Херсона. Они оба добровольно пошли на сотрудничество с российскими захватчиками против Украины.