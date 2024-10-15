СБУ затримала агента ФСБ, який наводив артилерію окупантів на українські позиції

Правоохоронці та затриманий зрадник. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала зрадника, який наводив артилерію російських окупантів на свою бригаду. Це відбувалося під час боїв за Часів Яр.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у вівторок, 15 жовтня.

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Військова контррозвідка СБУ затримала агента ФСБ у Донецькій області. Йдеться про 22-річного оператора безпілотних систем однієї з бойових бригад ЗСУ, яка обороняє Краматорський напрямок.

Минулого року фігуранта дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ — Сороколєтов Дмитро Павлович.

Зрадник розповідав окупанту локації свого підрозділу БпЛА, який займався коригуванням вогню по загарбниках. Ворог планував використати цю інформацію для ударів по позиціях українських дронщиків, які заважали прориву росіян до міста.

Листування зрадника з окупантом. Фото: СБУ

Листування зрадника з окупантом. Фото: СБУ

"Також агент намагався передати ФСБ координати інших підрозділів ЗСУ в районі Часового Яру. Військові контррозвідники СБУ завчасно викрили зрадника і завдяки цьому запобігли ворожим ударам по локаціях українських військ. Після документування злочинних дій російського агента було затримано", — йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що зрадник потрапив у поле зору окупантів через свої прокремлівські коментарі в російських Telegram-каналах.

Під час обшуків у нього вилучили мобільні телефони із доказами роботи на противника.

Слідчі СБУ оголосили йому підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, СБУ затримала російських агентів, які координували ракетні удари по Полтавській та Сумській областях, використовуючи відеоспостереження.

Також місцевий житель Бахмута передавав окупантам координати українських військ під час боїв за місто, сприяючи його швидкому захопленню.