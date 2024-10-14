Агенти Росії наводили ракети на військові об'єкти у двох областях України — що їм загрожує

Працівники СБУ зловили двох агентів РФ. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала російських агентів, які коригували ракетні удари по Полтавській та Сумській областях за допомогою відеоспостереження. Фігурантам загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у понеділок, 14 жовтня.

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СБУ затримала двох агентів російських спецслужб, які коригували ворожі удари по Полтавській та Сумській областях. Повідомляється, що росіяни встановлювали приховані відеокамери біля "потрібних об'єктів" — основними цілями були аеродроми ЗСУ, ТЕС та енергопідприємства.

Правоохоронці затримують агентів РФ. Фото: СБУ

"Це дозволяло окупантам в онлайн-режимі відстежувати наслідки "прильотів", а також коригувати повторні чи планувати нові атаки", — йдеться у повідомленні.

За матеріалами справи, для того аби, встановлені гаджети працювали безперебійно, до них під'єднували зовнішні акумулятори. Агентів було затримано під час того, як вони встановлювали черговий шпигунський пристрій біля військового об'єкта.

Шпигунські гаджети агентів РФ. Фото: СБУ

"Обидва фігуранти були завербовані окупантами влітку цього року, коли шукали швидких заробітків на Телеграм-каналах", — зазначили в СБУ.

Наразі зловмисники перебувають під вартою, їм було повідомлено про підозру та загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Херсоні жінка розповіла про позиції ЗСУ російському агенту. На суді вона запевняла, що не знала про те, що її знайомі працюють на Росію.

Раніше ми писали про те, що місцевий житель Бахмута передавав окупантам геолокації українських військ під час боїв за місто, щоб вони його швидше захопили. Колаборанта засудили на довічне ув'язнення.