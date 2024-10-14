Агенты России наводили ракеты на военные объекты в двух областях Украины — что им угрожает

Размещали камеры возле "нужных объектов" — СБУ задержала агентов РФ
Служба безопасности Украины задержала российских агентов, корректировавших ракетные удары по Полтавской и Сумской областям с помощью видеонаблюдения. Фигурантам грозит пожизненное заключение.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в понедельник, 14 октября.
СБУ задержала агентов РФ
СБУ задержала двух агентов российских спецслужб, которые корректировали вражеские удары по Полтавской и Сумской областях. Сообщается, что россияне устанавливали скрытые видеокамеры возле "нужных объектов" — основными целями были аэродромы ВСУ, ТЭС и энергопредприятия.
"Это позволяло оккупантам в онлайн-режиме отслеживать последствия "прилетов", а также корректировать повторные или планировать новые атаки", — говорится в сообщении.
По материалам дела, для того чтобы, установленные гаджеты работали бесперебойно, к ним подключали внешние аккумуляторы. Агенты были задержаны во время того, как они устанавливали очередное шпионское устройство возле военного объекта.
"Оба фигуранта были завербованы оккупантами летом этого года, когда искали быстрых заработков на Телеграмм-каналах", — отметили в СБУ.
Сейчас злоумышленники находятся под стражей, им было сообщено о подозрении и грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, в Херсоне женщина рассказала о позициях ВСУ российскому агенту. На суде она уверяла, что не знала, что ее знакомые работают на Россию.
Ранее мы писали о том, что местный житель Бахмута передавал оккупантам геолокации украинских войск во время боев за город, чтобы они быстрее его захватили. Коллаборанта приговорили к пожизненному заключению.
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