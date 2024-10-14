Агенты России наводили ракеты на военные объекты в двух областях Украины — что им угрожает

Сотрудники СБУ поймали двух агентов РФ. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала российских агентов, корректировавших ракетные удары по Полтавской и Сумской областям с помощью видеонаблюдения. Фигурантам грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в понедельник, 14 октября.

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СБУ задержала двух агентов российских спецслужб, которые корректировали вражеские удары по Полтавской и Сумской областях. Сообщается, что россияне устанавливали скрытые видеокамеры возле "нужных объектов" — основными целями были аэродромы ВСУ, ТЭС и энергопредприятия.

Правоохранители задерживают агентов РФ. Фото: СБУ

"Это позволяло оккупантам в онлайн-режиме отслеживать последствия "прилетов", а также корректировать повторные или планировать новые атаки", — говорится в сообщении.

По материалам дела, для того чтобы, установленные гаджеты работали бесперебойно, к ним подключали внешние аккумуляторы. Агенты были задержаны во время того, как они устанавливали очередное шпионское устройство возле военного объекта.

Шпионские гаджеты агентов РФ. Фото: СБУ

"Оба фигуранта были завербованы оккупантами летом этого года, когда искали быстрых заработков на Телеграмм-каналах", — отметили в СБУ.

Сейчас злоумышленники находятся под стражей, им было сообщено о подозрении и грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Сообщение СБУ. Фото: скриншот

Напомним, в Херсоне женщина рассказала о позициях ВСУ российскому агенту. На суде она уверяла, что не знала, что ее знакомые работают на Россию.

Ранее мы писали о том, что местный житель Бахмута передавал оккупантам геолокации украинских войск во время боев за город, чтобы они быстрее его захватили. Коллаборанта приговорили к пожизненному заключению.