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Даже Путин бросил Иран — Тегеран остался без союзников

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Дата публикации 23 июня 2025 05:22
Кремль, Хезболла и йеменские хуситы не хотят воевать за Иран
Диктатор Путин и президент Ирана Ибрагим Раиси в 2022 году. Иллюстративное фото: росСМИ
Ключові моменти Почему Путин бросил иранцев "Хезболла" и хуситы тоже не спешат воевать

В Москву отправился иранский министр иностранных дел Сейед Аббас Арагчи, который сегодня, в понедельник, встретится с диктатором РФ Владимиром Путиным и проведет "серьезные консультации". Однако аналитики уже выяснили, что Иран остался один против США и Израиля и поддержки, кроме "глубокой взволнованности и осуждения" не получил.

Об этом пишет The Times.

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Почему Путин бросил иранцев

На словах Кремль поддержал Иран и выступил категорически против ударов по ядерным объектам союзника. Однако категоричность была настолько сдержанной, что даже Дмитрий Медведев написал трезвый пост в Telegram без всяких бранных высказываний.

Москва и Тегеран имеют союзный договор, в котором, в том числе говорится о военном сотрудничестве. Но рассчитывать на прямую военную помощь от Кремля не стоит, говорят аналитики.

Во-первых, в договоре говорится, что в случае нападения врага на союзника другая страна не должна помогать агрессору. Кроме того, союзники будут пытаться совместно достичь мира в подобной ситуации. Понятие "достичь мира" очень широкое и может трактоваться, как прямая военная поддержка, так и "беспокойство" и дипломатические шаги.

Об этом и заявил Путин, который 22 июня сказал, что в договоре нет ничего конкретного об обороне.

"Договор, о котором вы сказали, там нет статей, связанных с оборонной сферой", — заявил диктатор РФ журналистам.

Кроме не желания Путина втягиваться в конфликт с США аналитики отмечают, что у Кремля просто нет на это сил. Оружием они тоже не могут делиться из-за агрессии против Украины.

"Хезболла" и хуситы тоже не спешат воевать

Как отмечает The Times, прокси силы Ирана в виде "Хезболлы" и йеменских хуситов тоже активно не реагируют, не говоря обо всем остальном мусульманском мире.

Ливанская "Хезболла", когда-то самый влиятельный союзник Ирана, заявила, что не имеет немедленных планов по мести. Боевики, которые понесли мощные потери после полутора лет войны с Израилем, не совершили ни одного нападения с начала операции.

Хуситы в Йемене предложили самое решительное обещание действий, заявив, что поддерживают предыдущее заявление своего вооруженного крыла, которое в знак солидарности угрожало военно-морским судам США в Красном море. Однако активности пока не наблюдается.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп намекнул на возможность смены режима в Иране.

Также мы информировали о реакции украинского МИД на бомбардировку Ирана. Там считают, что иранская ядерная программа должна быть полностью остановлена.

США Иран владимир путин война в Украине ядерная опасность
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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