Кремль, Хезболла та єменські хусити не хочуть воювати за Іран

Диктатор Путін та президент Ірану Ібрагім Райсі у 2022 році. Ілюстративне фото: росЗМІ

У Москву вирушив іранський міністр закордонних справ Сейєд Аббас Арагчі, який сьогодні, у понеділок, зустрінеться з диктатором РФ Володимиром Путіним і проведе "серйозні консультації". Проте аналітики вже з'ясували, що Іран залишився один проти США та Ізраїля і підтримки, окрім "глибокої схвильованості та засудження" не отримав.

Про це пише The Times.

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На словах Кремль підтримав Іран і виступив категорично проти ударів по ядерних об'єктах союзника. Проте категоричність була настільки стриманою, що навіть Дмитро Медведєв написав тверезий пост у Telegram без жодних лайливих висловлювань.

Москва та Тегеран мають союзний договір, в якому, в тому числі йдеться про військове співробітництво. Але розраховувати на пряму військову допомогу від Кремля не варто, кажуть аналітики.

По-перше, у договорі йдеться, що у разі нападу ворога на союзника інша країна не має допомагати агресору. Крім того, союзники будуть намагатись спільно досягти миру в подібній ситуації. Поняття "досягти миру" дуже широке і може трактуватись, як пряма військова підтримка, так і "занепокоєння" та дипломатичні кроки.

Про це й заявив Путін, який 22 червня сказав, що у договорі нема нічого конкретного про оборону.

"Договір, про який ви сказали, там немає статей, пов'язаних із оборонною сферою", — заявив диктатор РФ журналістам.

Крім не бажання Путіна втягуватись в конфлікт зі США аналітики зазначають, що у Кремля просто немає на це сил. Зброєю вони теж не можуть ділитись через агресію проти України.

"Хезболла" та хусити теж не поспішають воювати

Як зазначає The Times, проксі сили Ірану у вигляді "Хезболли" та єменських хуситів теж активно не реагують, не кажучи про весь інший мусульманський світ.

Ліванська "Хезболла", колись найвпливовіший союзник Ірану, заявила, що не має негайних планів щодо помсти. Бойовики, які зазнали потужних втрат після півтора року війни з Ізраїлем, не здійснили жодного нападу з початку операції.

Хусити в Ємені запропонували найрішучішу обіцянку дій, заявивши, що підтримують попередню заяву свого збройного крила, яке на знак солідарності погрожувало військово-морським суднам США в Червоному морі. Проте активності поки що не спостерігається.

Раніше повідомлялось, що Дональд Трамп натякнув на можливість зміни режиму в Ірані.

Також ми інформували про реакцію українського МЗС на бомбардування Ірану. Там вважають, що іранська ядерна програма має бути повністю зупинена.