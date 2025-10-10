Видео
Даже ХАМАС способен прекратить огонь — Ермак об обстреле Украины

Даже ХАМАС способен прекратить огонь — Ермак об обстреле Украины

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 08:49
Ермак отреагировал на обстрел критической инфраструктуры Украины 10 октября
Андрей Ермак. Фото: Новини.LIVE

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак отреагировал на российский обстрел в ночь на 10 октября. По его словам, захватчики атаковали критическую инфраструктуру.

Об этом Андрей Ермак сообщил в Telegram в пятницу, 10 октября.

Российский обстрел Украины 10 октября

Ермак отметил, что российские оккупанты продолжают бить ракетами и дронами по гражданским объектам и людям.

"Даже ХАМАС способен прекратить огонь, но не Путин, пока что. Нужно больше коллективных действий против России", — добавил руководитель ОП.

Пост Ермака. Фото: скриншот

Напомним, в Запорожье российские оккупанты атаковали объекты энергосистемы и газоснабжения.

Также проблемы со светом есть в Киеве. Электроснабжение планируют восстановить в ближайшее время.

А графики аварийных отключений действуют в Полтавской и Сумской областях.

война Андрей Ермак Украина обстрелы оккупанты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
