Україна
Навіть ХАМАС здатен припинити вогонь — Єрмак про обстріл України

Навіть ХАМАС здатен припинити вогонь — Єрмак про обстріл України

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 08:49
Єрмак відреагував на обстріл критичної інфраструктури України 10 жовтня
Андрій Єрмак. Фото: Новини.LIVE

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак відреагував на російський обстріл у ніч проти 10 жовтня. За його словами, загарбники атакували критичну інфраструктуру.

Про це Андрій Єрмак повідомив у Telegram у пʼятницю, 10 жовтня.

Читайте також:

Російський обстріл України 10 жовтня

Єрмак зауважив, що російські окупанти продовжують бити ракетами та дронами по цивільних обʼєктах та людях.

"Навіть ХАМАС здатен припинити вогонь, але не Путін, поки що. Потрібно більше колективних дій проти Росії", — додав керівник ОП.

null
Допис Єрмака. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Запоріжжі російські окупанти атакували обʼєкти енергосистеми та газопостачання

Також проблеми зі світлом є у Києві. Електропостачання планують відновити найближчим часом.

А графіки аварійних відключень діють у Полтавській та Сумській областях.

війна Андрій Єрмак Україна обстріли окупанти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
