Єрмак відреагував на обстріл критичної інфраструктури України 10 жовтня

Навіть ХАМАС здатен припинити вогонь — Єрмак про обстріл України
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак відреагував на російський обстріл у ніч проти 10 жовтня. За його словами, загарбники атакували критичну інфраструктуру.
Про це Андрій Єрмак повідомив у Telegram у пʼятницю, 10 жовтня.
Російський обстріл України 10 жовтня
Єрмак зауважив, що російські окупанти продовжують бити ракетами та дронами по цивільних обʼєктах та людях.
"Навіть ХАМАС здатен припинити вогонь, але не Путін, поки що. Потрібно більше колективних дій проти Росії", — додав керівник ОП.
Нагадаємо, у Запоріжжі російські окупанти атакували обʼєкти енергосистеми та газопостачання.
Також проблеми зі світлом є у Києві. Електропостачання планують відновити найближчим часом.
А графіки аварійних відключень діють у Полтавській та Сумській областях.
