Главная Новости дня НАТО перенимает военный опыт Украины — о чем идет речь

НАТО перенимает военный опыт Украины — о чем идет речь

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 15:47
Украина делится с НАТО опытом по борьбе с БпЛА
Украинский военный с беспилотником. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ/Telegram

Украина получила статус одного из главных экспертов в войне дронов и делится своим опытом с партнерами. Следовательно, Киев уже учит союзников по НАТО, как эффективно противодействовать российским беспилотникам.

Об этом информирует Atlantic Council.

Читайте также:

НАТО перенимает опыт Украины по борьбе с БпЛА

В Atlantic Council отмечают, что недавнее усиление вторжений российских дронов на территорию Европы непреднамеренно подчеркнуло растущую репутацию Украины как ведущего специалиста континента в сфере ведения войны с помощью дронов.

Ряд стран, в частности Дания и Польша, отреагировали на провокационные действия России, стремясь начать совместные учебные инициативы по противодействию дронам с участием украинских инструкторов. Тогда как Украина заняла почетное место в дискуссии о коллективной европейской обороне против дронов российского диктатора Путина.

По данным Atlantic Council, мастерство Украины в борьбе с беспилотниками было горячей темой на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене на этой неделе.

"Единственным экспертом в мире сейчас, когда речь идет о возможностях борьбы с беспилотниками, является Украина, потому что они почти ежедневно борются с российскими беспилотниками", — сказала премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Она призвала Европу взять весь опыт и технологии, все инновации из Украины и включить их в собственное перевооружение.

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте согласился с оценкой датского лидера относительно ключевой роли Украины.

"Украина является ведущим государством в сфере военных инноваций и технологий борьбы с беспилотниками", — отметил Рютте.

В то же время генсек добавил, что готовность Украины поделиться своими знаниями с партнерами страны по НАТО является "очень важной".

Напомним, что недавно генсек НАТО Марк Рютте спрогнозировал, как может завершиться полномасштабная война России против Украины.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что НАТО после 2014 года могло сдержать РФ значительно эффективнее.

НАТО ВСУ Украина дроны война в Украине украинские военные
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
