Украина делится с НАТО опытом по борьбе с БпЛА

Украинский военный с беспилотником. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ/Telegram

Украина получила статус одного из главных экспертов в войне дронов и делится своим опытом с партнерами. Следовательно, Киев уже учит союзников по НАТО, как эффективно противодействовать российским беспилотникам.

Об этом информирует Atlantic Council.

НАТО перенимает опыт Украины по борьбе с БпЛА

В Atlantic Council отмечают, что недавнее усиление вторжений российских дронов на территорию Европы непреднамеренно подчеркнуло растущую репутацию Украины как ведущего специалиста континента в сфере ведения войны с помощью дронов.

Ряд стран, в частности Дания и Польша, отреагировали на провокационные действия России, стремясь начать совместные учебные инициативы по противодействию дронам с участием украинских инструкторов. Тогда как Украина заняла почетное место в дискуссии о коллективной европейской обороне против дронов российского диктатора Путина.

По данным Atlantic Council, мастерство Украины в борьбе с беспилотниками было горячей темой на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене на этой неделе.

"Единственным экспертом в мире сейчас, когда речь идет о возможностях борьбы с беспилотниками, является Украина, потому что они почти ежедневно борются с российскими беспилотниками", — сказала премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Она призвала Европу взять весь опыт и технологии, все инновации из Украины и включить их в собственное перевооружение.

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте согласился с оценкой датского лидера относительно ключевой роли Украины.

"Украина является ведущим государством в сфере военных инноваций и технологий борьбы с беспилотниками", — отметил Рютте.

В то же время генсек добавил, что готовность Украины поделиться своими знаниями с партнерами страны по НАТО является "очень важной".

