НАТО учится у Украины противодействию дронам — Рютте

НАТО учится у Украины противодействию дронам — Рютте

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 19:17
НАТО перенимает опыт Украины в борьбе с дронами - Рютте
Марк Рютте. Фото: NBC News

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс перенимает опыт Украины в борьбе с российскими беспилотниками и вскоре развернет новые технологии перехвата. Он добавил, что использовать дорогие ракеты для сбивания дешевых дронов больше нельзя, поэтому нужны другие решения.

Об этом Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил в интервью Bloomberg Television в пятницу, 26 сентября.

Читайте также:

НАТО учится у Украины и готовит новые средства

Рютте подчеркнул, что западные военные не могут продолжать уничтожать мелкие беспилотники ракетой за полмиллиона или миллион долларов. Он пояснил: сейчас альянс быстро перенимает практические уроки от украинских подразделений и работает над альтернативными технологиями. По его словам, ряд новых решений будет развернут в ближайшие недели.

"Неприемлемо, чтобы вы сбивали беспилотники стоимостью тысячу или две тысячи долларов ракетами, которые стоят вам, возможно, полмиллиона или миллион долларов", — сказал Рютте главному редактору Bloomberg News Джону Миклтвейту в интервью Bloomberg Television. "Все мы быстро развиваем технологии и учимся у украинцев".

На вопрос о дефиците оборудования он прямо ответил: "В краткосрочной перспективе да". Рютте добавил, что НАТО уже работает над решениями и вскоре начнет их внедрять. По его словам, цель — иметь эффективные технологии перехвата, которые дополнят традиционные средства противодействия.

Напомним, что заместитель командира Третьего армейского корпуса ВСУ Максим Жорин назвал реакцию НАТО на последние нарушения России политической трусостью и отсутствием воли.

Ранее мы также информировали, что западные страны боятся самостоятельного столкновения с Россией, поэтому не сбивают дроны, которые их атакуют, и сомневаются в применении статьи 5 НАТО.

НАТО беспилотники Украина дроны Марк Рютте
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
