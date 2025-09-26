Відео
Головна Новини дня НАТО навчається у України протидії дронам — Рютте

НАТО навчається у України протидії дронам — Рютте

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 19:17
НАТО переймає досвід України у боротьбі з дронами — Рютте
Марк Рютте. Фото: NBC News

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що альянс переймає досвід України у боротьбі з російськими безпілотниками та незабаром розгорне нові технології перехоплення. Він додав, що використовувати дорогі ракети для збиття дешевих дронів більше не можна, тому потрібні інші рішення.

Про це Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив в інтерв’ю Bloomberg Television у п'ятницю, 26 вересня.

Читайте також:

НАТО вчиться у України і готує нові засоби

Рютте наголосив, що західні військові не можуть продовжувати знищувати дрібні безпілотники ракетою за півмільйона чи мільйон доларів. Він пояснив: зараз альянс швидко переймає практичні уроки від українських підрозділів і працює над альтернативними технологіями. За його словами, низка нових рішень буде розгорнута в найближчі тижні.

"Неприйнятно, щоб ви збивали безпілотники вартістю тисячу чи дві тисячі доларів ракетами, які коштують вам, можливо, півмільйона чи мільйон доларів", — сказав Рютте головному редактору Bloomberg News Джону Міклтвейту в інтерв’ю Bloomberg Television. "Усі ми швидко розвиваємо технології та навчаємося в українців".

На запитання про дефіцит обладнання він прямо відповів: "У короткостроковій перспективі так". Рютте додав, що НАТО вже працює над рішеннями і незабаром почне їх впроваджувати. За його словами, мета — мати ефективні технології перехоплення, які доповнять традиційні засоби протидії.

Нагадаємо, що заступник командира Третього армійського корпусу ЗСУ Максим Жорін назвав реакцію НАТО на останні порушення Росії політичним боягузтвом і відсутністю волі.

Раніше ми також інформували, що західні країни бояться самостійного зіткнення з Росією, тому не збивають дрони, які їх атакують, і сумніваються у застосуванні статті 5 НАТО.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
