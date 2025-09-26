Максим Жорін розкритикував реакцію НАТО на дії Росії

Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin

Заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін прокоментував реакцію НАТО на останні порушення Росії. За його словами, це політичне боягузтво та відсутність політичної волі.

Про це Максим Жорін повідомив у Telegram у пʼятницю, 26 вересня.

Реклама

Читайте також:

Реакція НАТО на порушення Росії

Жорін зауважив, що багато вже наводили прикладів адекватної поведінки щодо Росії.

"Туреччина має досвід збиття російських літаків у відповідь на порушення їхнього повітряного простору. При цьому Росія удала, що так і мало бути", — написав він.

Жорін вважає, що зі сторони Європи Москва бачить слабкість.

"А зі сторони Європи вони бачать слабкість, тому дронів, винищувачів, а ще терактів й диверсій стане набагато більше", — додав заступник командира Третього армійського корпусу.

Крім цього Максим Жорін підкреслив, що технологічна застарілість НАТО та нездатність протистояти сучасним загрозам — це небезпечна історія.

"Не менш небезпечна історія — це технологічна застарілість країн НАТО й нездатність протистояти сучасним загрозам. Адекватність реакції, засоби боротьби, навіть банально розуміння, як виглядає сьогодні справжня війна — все це відсутнє. Тому навіть кілька дронів для них стали проблемою", — додав командир Третього армійського корпусу.

Допис Жоріна. Фото: скриншот

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський прокоментував реакцію НАТО на порушення повітряного простору Альянсу Росією.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте пояснив, що готові робити пілоти у випадку реальної загрози з боку Росії.