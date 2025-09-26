Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Жорін про реакцію НАТО на останні події — "політичне боягузство"

Жорін про реакцію НАТО на останні події — "політичне боягузство"

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 17:36
Максим Жорін розкритикував реакцію НАТО на дії Росії
Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin

Заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін прокоментував реакцію НАТО на останні порушення Росії. За його словами, це політичне боягузтво та відсутність політичної волі.

Про це Максим Жорін повідомив у Telegram у пʼятницю, 26 вересня.

Реклама
Читайте також:

Реакція НАТО на порушення Росії

Жорін зауважив, що багато вже наводили прикладів адекватної поведінки щодо Росії. 

"Туреччина має досвід збиття російських літаків у відповідь на порушення їхнього повітряного простору. При цьому Росія удала, що так і мало бути", — написав він.

Жорін вважає, що зі сторони Європи Москва бачить слабкість.

"А зі сторони Європи вони бачать слабкість, тому дронів, винищувачів, а ще терактів й диверсій стане набагато більше", — додав заступник командира Третього армійського корпусу. 

Крім цього Максим Жорін підкреслив, що технологічна застарілість НАТО та нездатність протистояти сучасним загрозам — це небезпечна історія.

"Не менш небезпечна історія — це технологічна застарілість країн НАТО й нездатність протистояти сучасним загрозам. Адекватність реакції, засоби боротьби, навіть банально розуміння, як виглядає сьогодні справжня війна — все це відсутнє. Тому навіть кілька дронів для них стали проблемою", — додав командир Третього армійського корпусу.

null
Допис Жоріна. Фото: скриншот

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський прокоментував реакцію НАТО на порушення повітряного простору Альянсу Росією.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте пояснив, що готові робити пілоти у випадку реальної загрози з боку Росії.

війна НАТО Європа Росія Максим Жорін
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації