Максим Жорин раскритиковал реакцию НАТО на действия России

Жорин высказался о реакции НАТО на последние события
Заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин прокомментировал реакцию НАТО на последние нарушения России. По его словам, это политическая трусость и отсутствие политической воли.
Об этом Максим Жорин сообщил в Telegram в пятницу, 26 сентября.
Реакция НАТО на нарушения России
Жорин отметил, что многие уже приводили примеры адекватного поведения в отношении России.
"Турция имеет опыт сбития российских самолетов в ответ на нарушение их воздушного пространства. При этом Россия сделала вид, что так и должно было быть", — написал он.
Жорин считает, что со стороны Европы Москва видит слабость.
"А со стороны Европы они видят слабость, поэтому дронов, истребителей, а еще терактов и диверсий станет намного больше", — добавил заместитель командира Третьего армейского корпуса.
Кроме этого Максим Жорин подчеркнул, что технологическая устарелость НАТО и неспособность противостоять современным угрозам — это опасная история.
"Не менее опасная история - это технологическая устарелость стран НАТО и неспособность противостоять современным угрозам. Адекватность реакции, средства борьбы, даже банально понимание, как выглядит сегодня настоящая война — все это отсутствует. Поэтому даже несколько дронов для них стали проблемой", — добавил командир Третьего армейского корпуса.
Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал реакцию НАТО на нарушение воздушного пространства Альянса Россией.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте объяснил, что готовы делать пилоты в случае реальной угрозы со стороны России.
