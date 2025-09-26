Видео
Главная Новости дня Жорин высказался о реакции НАТО на последние события

Жорин высказался о реакции НАТО на последние события

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 17:36
Максим Жорин раскритиковал реакцию НАТО на действия России
Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin

Заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин прокомментировал реакцию НАТО на последние нарушения России. По его словам, это политическая трусость и отсутствие политической воли.

Об этом Максим Жорин сообщил в Telegram в пятницу, 26 сентября.

Читайте также:

Реакция НАТО на нарушения России

Жорин отметил, что многие уже приводили примеры адекватного поведения в отношении России.

"Турция имеет опыт сбития российских самолетов в ответ на нарушение их воздушного пространства. При этом Россия сделала вид, что так и должно было быть", — написал он.

Жорин считает, что со стороны Европы Москва видит слабость.

"А со стороны Европы они видят слабость, поэтому дронов, истребителей, а еще терактов и диверсий станет намного больше", — добавил заместитель командира Третьего армейского корпуса.

Кроме этого Максим Жорин подчеркнул, что технологическая устарелость НАТО и неспособность противостоять современным угрозам — это опасная история.

"Не менее опасная история - это технологическая устарелость стран НАТО и неспособность противостоять современным угрозам. Адекватность реакции, средства борьбы, даже банально понимание, как выглядит сегодня настоящая война — все это отсутствует. Поэтому даже несколько дронов для них стали проблемой", — добавил командир Третьего армейского корпуса.

null
Сообщение Жорина. Фото: скриншот

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал реакцию НАТО на нарушение воздушного пространства Альянса Россией.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте объяснил, что готовы делать пилоты в случае реальной угрозы со стороны России.

война НАТО Европа Россия Максим Жорин
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
