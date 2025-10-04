Україна ділиться з НАТО досвідом по боротьбі з БпЛА

Український військовий із безпілотником. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ/Telegram

Україна здобула статус одного з головних експертів у війні дронів і ділиться своїм досвідом із партнерами. Відтак, Київ вже навчає союзників по НАТО, як ефективно протидіяти російським безпілотникам.

Про це інформує Atlantic Council.

Реклама

Читайте також:

НАТО переймає досвід України щодо боротьби з БпЛА

В Atlantic Council зазначають, що нещодавнє посилення вторгнень російських дронів на територію Європи ненавмисно підкреслило зростаючу репутацію України як провідного фахівця континенту у сфері ведення війни за допомогою дронів.

Низка країн, зокрема Данія та Польща, відреагували на провокаційні дії Росії, прагнучи започаткувати спільні навчальні ініціативи з протидії дронам за участю українських інструкторів. Тоді як Україна посіла почесне місце у дискусії щодо колективної європейської оборони проти дронів російського диктатора Путіна.

За даними Atlantic Council, майстерність України у боротьбі з безпілотниками була гарячою темою на саміті Європейської політичної спільноти в Копенгагені цього тижня.

"Єдиним експертом у світі зараз, коли йдеться про можливості боротьби з безпілотниками, є Україна, тому що вони майже щодня борються з російськими безпілотниками", — сказала прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

Вона закликала Європу взяти весь досвід та технології, усі інновації з України та включити їх у власне переозброєння.

Своєю чергою, генеральний секретар НАТО Марк Рютте погодився з оцінкою данської лідерки щодо ключової ролі України.

"Україна є провідною державою у сфері військових інновацій та технологій боротьби з безпілотниками", — зазначив Рютте.

Водночас генсек додав, що готовність України поділитися своїми знаннями з партнерами країни по НАТО є "дуже важливою".

Нагадаємо, що нещодавно генсек НАТО Марк Рютте спрогнозував, як може завершитися повномасштабна війна Росії проти України.

Раніше Єнс Столтенберг заявив, що НАТО після 2014 року могло стримати РФ значно ефективніше.