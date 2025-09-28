Рютте зробив заяву щодо завершення війни в Україні

Марк Рютте. Фото: Reuters

Війна в Україні, ймовірно, закінчиться переговорами. Проте президент Володимир Зеленський повинен знати, що його країна буде захищена після будь-якої мирної угоди чи припинення вогню.

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте.

Заява Рютте

"Гра Путіна в Україні? Він хоче все, але знає, що не може", — заявив він.

Рютте зазначив, що кожен конфлікт закінчується, хоча не завжди шляхом переговорів.

"Другу світову війну ми виграли прямо. Холодну війну ми виграли з Рейганом і Тетчер. Війна в Україні, ймовірно, закінчиться переговорами, але Зеленський повинен знати, що його країна буде захищена після будь-якої мирної угоди чи припинення вогню", — наголосив він.

Нагадаємо, Зеленський сьогодні провів телефонну розмову з Рютте. Стало відомо, що вони обговорили.

Також нещодавно Рютте розповідав, чого НАТО навчилося від України.