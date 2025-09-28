Відео
Рютте спрогнозував, чим закінчиться війна в Україні

Дата публікації: 28 вересня 2025 17:18
Рютте зробив заяву щодо завершення війни в Україні
Марк Рютте. Фото: Reuters

Війна в Україні, ймовірно, закінчиться переговорами. Проте президент Володимир Зеленський повинен знати, що його країна буде захищена після будь-якої мирної угоди чи припинення вогню.

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте.

Заява Рютте

"Гра Путіна в Україні? Він хоче все, але знає, що не може", — заявив він.

Рютте зазначив, що кожен конфлікт закінчується, хоча не завжди шляхом переговорів. 

"Другу світову війну ми виграли прямо. Холодну війну ми виграли з Рейганом і Тетчер. Війна в Україні, ймовірно, закінчиться переговорами, але Зеленський повинен знати, що його країна буде захищена після будь-якої мирної угоди чи припинення вогню", — наголосив він.

Нагадаємо, Зеленський сьогодні провів телефонну розмову з Рютте. Стало відомо, що вони обговорили.

Також нещодавно Рютте розповідав, чого НАТО навчилося від України.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
