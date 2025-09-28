Рютте сделал заявление относительно завершения войны в Украине

Марк Рютте. Фото: Reuters

Война в Украине, вероятно, закончится переговорами. Однако президент Владимир Зеленский должен знать, что его страна будет защищена после любого мирного соглашения или прекращения огня.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте.

Заявление Рютте

"Игра Путина в Украине? Он хочет все, но знает, что не может", — заявил он.

Рютте отметил, что каждый конфликт заканчивается, хотя не всегда путем переговоров.

"Вторую мировую войну мы выиграли прямо. Холодную войну мы выиграли с Рейганом и Тэтчер. Война в Украине, вероятно, закончится переговорами, но Зеленский должен знать, что его страна будет защищена после любого мирного соглашения или прекращения огня", — подчеркнул он.

