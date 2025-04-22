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Настоятель прихода назвал смерть Папы Римского "знаком от Бога"

22 апреля 2025 07:49
Евтушенко Алина - редактор
Смерть Папы Римского - настоятель прихода Святого Александра считает это знаком от Бога
Святая месса за упокой души Папы Римского Франциска. Фото: Reuters
Евтушенко Алина - редактор

Настоятель прихода Святого Александра Виталий Луковский прокомментировал смерть Папы Римского Франциска, о которой стало известно в понедельник, 21 апреля. Украинский настоятель назвал смерть понтифика "важным знаком от Бога".

Об этом Виталий Луковский сказал в комментарии Новини.LIVE.

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Смерть Папы Римского — знак от Бога

"Это важный знак от Бога, что Папа умирает в такой период", — сказал настоятель прихода Святого Александра.

Виталий Луковский отметил, что Папа Римский последнее время болел и страдал, поэтому в церкви не скорбят, ведь Господь дал ему облегчение. Также он выразил благодарность Франциску за то, что тот молился и не забывал об Украине.

"Для нас это была очень неожиданная новость. Мы со священниками сегодня были вместе и один из священников сказал, что Папа отошел в вечность и мы сразу помолились за него. Для меня лично это важный знак от Бога, что Папа умирает в такой период, когда церковь говорит о жизни вечной, то есть Христос Воскрес. И мы тоже будем жить благодаря воскресению Христа.

Я как священник вижу в этом знак от Господа, что он забрал Папу, он прошел свой земной путь и сегодня он в Царстве Небесном. Церковь не столько скорбит, сколько просит для Папы о жизни вечной", — прокомментировал смерть Франциска настоятель прихода Святого Александра.

Напомним, что в понедельник, 21 апреля, умер Папа Римский Франциск. Понтифику было 88 лет.

Впоследствии стало известно о причине смерти Франциска. Сообщалось, что смерть Папы Римского была спровоцирована инсультом.

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