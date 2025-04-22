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Настоятель парафії назвав смерть Папи Римського "знаком від Бога"

22 квітня 2025 07:49
Євтушенко Аліна - редактор
Смерть Папи Римського — настоятель парафії Святого Олександра вважає це знаком від Бога
Свята меса за упокій душі Папи Римського Франциска. Фото: Reuters
Євтушенко Аліна - редактор

Настоятель парафії Святого Олександра Віталій Луковський прокоментував смерть Папи Римського Франциска, про яку стало відомо у понеділок, 21 квітня. Український настоятель назвав смерть понтифіка "важливим знаком від Бога".

Про це Віталій Луковський сказав у коментарі Новини.LIVE.

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Смерть Папи Римського — знак від Бога

"Це важливий знак від Бога, що Папа помирає в такий період", — сказав настоятель парафії Святого Олександра.

Віталій Луковський зазначив, що Папа Римський останній час хворів і страждав, тому в церкві не сумують, адже Господь дав йому полегшення. Також він висловив вдячність Франциску за те, що той молився і не забував про Україну.

"Для нас це була дуже несподівана новина. Ми зі священниками сьогодні були разом, і один зі священників сказав, що Папа відійшов до вічності, і ми відразу помолилися за нього. Для мене особисто це важливий знак від Бога, що Папа помирає у такий період, коли церква говорить про життя вічне, тобто Христос Воскрес. І ми теж будемо жити завдяки воскресінню Христа.

Я як священник вбачаю у цьому знак від Господа, що він забрав Папу, він пройшов свій земний шлях і сьогодні він є в Царстві Небесному. Церква не стільки сумує, скільки просить для Папи про життя вічне", — прокоментував смерть Франциска настоятель парафії Святого Олександра.

Нагадаємо, що у понеділок, 21 квітня, помер Папа Римський Франциск. Понтифіку було 88 років.

Згодом стало відомо про причину смерті Франциска. Повідомлялося, що смерть Папи Римського була спровокована інсультом.

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