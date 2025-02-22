Ситуация на ЧАЭС после удара РФ — в ГСЧС рассказали подробности

Работники ГСЧС на ЧАЭС. Фото: ГСЧС Украины

Спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям продолжают ликвидацию последствий российского обстрела объекта "Укрытие" на Чернобыльской атомной электростанции. По состоянию на 22 февраля специалисты работают над частичным вскрытием поврежденных конструкций и устранением одного очага тления, который зафиксирован на северной стороне арки.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

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В ГСЧС сообщили, что ситуация находится под постоянным мониторингом. Для контроля используются беспилотники с тепловизионными камерами, а также ручные тепловизоры, что позволяет оперативно отслеживать состояние объекта и оценивать риски.

Работники ГСЧС. Фото: ГСЧС Киевской области

Команда спасателей проводит ликвидационные работы на ЧАЭС. Фото: ГСЧС Киевской области

По данным специалистов, радиационный фон на промышленной площадке ЧАЭС остается в пределах нормы, что подтверждает отсутствие угрозы для населения.

Напомним, Россия нанесла 14 февраля удар по ЧАЭС дроном с фугасным зарядом, который повредил крышу саркофага "Укрытие". Впоследствии МАГАТЭ также подтвердило факт атаки на ядерный объект.

Сейчас там продолжаются восстановительно-ликвидационные работы, а эксперт по вопросам ядерной безопасности заявила, что на ЧАЭС мог быть выброс радиоактивной пыли в результате атаки.