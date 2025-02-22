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Наслідки удару по "Укриттю" ЧАЕС — в ДСНС повідомили нові дані

22 лютого 2025 13:14
Анастасія Постоєнко - Редактор
Ситуація на ЧАЕС після удару РФ — в ДСНС розповіли подробиці
Працівники ДСНС на ЧАЕС. Фото: ДСНС України
Анастасія Постоєнко - Редактор

Рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій продовжують ліквідацію наслідків російського обстрілу об’єкта "Укриття" на Чорнобильській атомній електростанції. Станом на 22 лютого фахівці працюють над частковим розкриттям пошкоджених конструкцій та усуненням одного осередку тління, який зафіксовано на північному боці арки.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

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В ДСНС повідомили, що ситуація перебуває під постійним моніторингом. Для контролю використовуються безпілотники з тепловізійними камерами, а також ручні тепловізори, що дозволяє оперативно відстежувати стан об’єкта та оцінювати ризики.

ЧАЕС ліквідація наслідків
Працівники ДСНС. Фото: ДСНС Київщини
ЧАЕС ліквідація наслідків
Команда рятувальників проводить ліквідаційні роботи на ЧАЕС. Фото: ДСНС Київщини

За даними фахівців, радіаційний фон на промисловому майданчику ЧАЕС залишається в межах норми, що підтверджує відсутність загрози для населення.

Нагадаємо, Росія завдала 14 лютого удару по ЧАЕС дроном з фугасним зарядом, який пошкодив дах саркофага "Укриття". Згодом МАГАТЕ також підтвердило факт атаки на ядерний об'єкт. 

Наразі там тривають відновлювально-ліквідаційні роботи, а експертка з питань ядерної безпеки заявила, що на ЧАЕС міг бути викид радіоактивного пилу внаслідок атаки. 

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