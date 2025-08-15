Надругательство над памятником Волынской трагедии в Польше - суд избрал меру пресечения украинцам

Памятник Волынской трагедии. Фото: PAP

Суд избрал меру пресечения украинцам, которых задержали во Вроцлаве по подозрению в вандализме. Они взяты под стражу на три месяца.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в пятницу, 15 августа.

МИД Украины взял дело под контроль

"По предварительной информации Генерального консульства Украины во Вроцлаве, подозреваемые в вандализме взяты под стражу сроком на три месяца", — сообщили в министерстве.

Отмечается, что консульское должностное лицо находится на контакте с местными правоохранительными органами.

Разрисованный памятник Волынской трагедии в Польше. Фото: Jacek Dobrzyński

МИД направил соответствующий запрос для выяснения обстоятельств происшествия. Дело находится на контроле учреждения.

Напомним, что в Польше правоохранители задержали 17-летнего гражданина Украины по подозрению в акте вандализма. По данным следствия, он оставил граффити на памятнике жертвам Волынской трагедии.

По данным правоохранителей, юноша рисовал красно-черные флаги и оставлял лозунги на зданиях и памятниках во Вроцлаве, Варшаве и в городе Домостав. В последнем на прошлой неделе парень повредил памятник погибшим в результате Волынской трагедии, нарисовав красно-черный флаг и оставив надпись "Слава УПА" на украинском языке.

Ранее мы также информировали, что после инцидента 9 августа на концерте белорусского рэпера Макса Коржа в Варшаве польская полиция начала производство против 57 украинцев. Власти планируют депортировать этих лиц с территории страны.

Польский президент Кароль Навроцкий призвал Сейм принять поправку, которая запретит использование символики ОУН-УПА в стране.