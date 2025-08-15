Наруга над пам’ятником Волинській трагедії у Польщі - суд обрав запобіжний захід українцям

Пам’ятник Волинській трагедії. Фото: PAP

Суд обрав запобіжний захід українцям, яких затримали у Вроцлаві за підозрою у вандалізмі. Їх взято під варту на три місяці.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України у п'ятницю, 15 серпня.

МЗС України взяло справу під контроль

"За попередньою інформацією Генерального консульства України у Вроцлаві, підозрюваних у вандалізмі взято під варту строком на три місяці", — повідомили в міністерстві.

Зазначається, що консульська посадова особа перебуває на контакті з місцевими правоохоронними органами.

Розмальований пам’ятник Волинській трагедії у Польщі. Фото: Jacek Dobrzyński

МЗС направило відповідний запит для зʼясування обставин події. Справа перебуває на контролі установи.

Нагадаємо, що у Польщі правоохоронці затримали 17-річного громадянина України за підозрою в акті вандалізму. За даними слідства, він залишив графіті на пам’ятнику жертвам Волинської трагедії.

За даними правоохоронців, юнак малював червоно-чорні прапори та залишав гасла на будівлях і пам'ятниках у Вроцлаві, Варшаві та в місті Домостав. В останньому минулого тижня хлопець пошкодив пам'ятник загиблим унаслідок Волинської трагедії, намалювавши червоно-чорний прапор та залишивши напис "Слава УПА" українською мовою.

Раніше ми також інформували, що після інциденту 9 серпня на концерті білоруського репера Макса Коржа у Варшаві польська поліція розпочала провадження проти 57 українців. Влада планує депортувати цих осіб з території країни.

Польський президент Кароль Навроцький закликав Сейм ухвалити поправку, яка заборонить використання символіки ОУН-УПА в країні.