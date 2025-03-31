Будет ли Рада голосовать за соглашение о недрах с США - ответ депутата

Нардеп ответила, будет ли Рада ратифицировать соглашение о недрах
Народный депутат Виктория Гриб заявила, что, вероятно, Верховная Рада может не голосовать и не ратифицировать соглашение с США о полезных ископаемых. Но, по ее словам, все еще может измениться.
Об этом Гриб сказала в эфире Вечір.LIVE.
Соглашение об ископаемых с США
По словам Гриб, в каком-то из вариантов соглашения прописано, что Верховная Рада обязательно должна ратифицировать этот договор.
"Но то, что я слышу на сегодня — могут быть варианты, что Рада может не голосовать за это соглашение. Будем смотреть, опять же все меняется", — отметила нардеп.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский якобы хочет отказаться от соглашения об ископаемых.
А издание Reuters пишет, что Москва и Вашингтон начали переговоры о совместной добыче редкоземельных металлов.
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