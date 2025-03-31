Чи буде Рада голосувати за угоду про надра зі США — відповідь депутата

Засідання Верховної Ради. Ілюстративне фото: пресслужба Верховної Ради

Народна депутатка Вікторія Гриб заявила, що, ймовірно, Верховна Рада може не голосувати й не ратифікувати угоду зі США про корисні копалини. Але, за її словами, все ще може змінитися.

Про це Гриб сказала в ефірі Вечір.LIVE.

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За словами Гриб, в якомусь з варіантів угоди прописано, що Верховна Рада обов'язково повинна ратифікувати цей договір.

"Але те, що я чую на сьогодні — можуть бути варіанти, що Рада може не голосувати за цю угоду. Будемо дивитися, знову ж таки все змінюється", — зауважила нардепка.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський нібито хоче відмовитися від угоди про копалини.

А видання Reuters пише, що Москва і Вашингтон почали переговори про спільний видобуток рідкоземельних металів.