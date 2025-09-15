Видео
Нардеп заявил, что война в Украине идет к завершению

Нардеп заявил, что война в Украине идет к завершению

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 16:48
Вениславский заявил, что война в Украине приближается к завершению
Федор Вениславский. Фото: Новини.LIVE

Народный депутат Федор Вениславский заявил, что война в Украине идет к завершению. Он назвал, что на это указывает.

Об этом Федор Вениславский рассказал в эфире NV в понедельник, 15 сентября.

Читайте также:

Война в Украине идет к завершению

"Сейчас очевидно, что война идет к завершению, это кто-то признает, а кто-то не признает, но фактически мы движемся в этом направлении. Уже начинаются определенные политические действия в тех или иных политических силах", — отметил Вениславский.

По его словам, в начале большой войны в Верховной Раде была полная консолидация политических сил по безопасности и оборонным вопросам. Однако сейчас уже среди политических сил начинаются разногласия.

"Но опять же, даже сейчас, когда речь идет о военных, зал консолидируется и принимает решения без каких-либо проблем", — отметил нардеп.

Кроме того, Вениславский отметил роль лидера США Дональда Трампа в завершении войны в Украине. По его словам, он готов усилить вектор своих усилий на организацию переговоров между украинским лидером Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

"Поэтому бесспорно вот эта встреча, которую задекларировал вчера Дональд Трамп, я думаю, что она имеет все шансы приблизить завершение боевых действий и приблизить мир", — добавил нардеп.

Напомним, Трамп заявил, что переговоры между Путиным и Зеленским имеют проблему. Речь идет о взаимной ненависти.

В то же время американский лидер подчеркнул, что следующим шагом во взаимодействии с Украиной станут переговоры.

война Дональд Трамп Украина нардепы Федор Вениславский
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
