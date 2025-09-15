Відео
Нардеп заявив, що війна в Україні йде до завершення

Нардеп заявив, що війна в Україні йде до завершення

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 16:48
Веніславський заявив, що війна в Україні наближається до завершення
Федір Веніславський. Фото: Новини.LIVE

Народний депутат Федір Веніславський заявив, що війна в Україні йде до завершення. Він назвав, що на це вказує.

Про це Федір Веніславський розповів в ефірі NV у понеділок, 15 вересня.

Читайте також:

Війна в Україні йде до завершення

"Зараз очевидно, що війна йде до завершення, це хтось визнає, а хтось не визнає, але фактично ми рухаємося в цьому напрямку. Вже починаються певні політичні дії в тих чи інших політичних силах", — зазначив Веніславський.

За його словами, на початку великої війни у Верховній Раді була повна консолідація політичних сил щодо безпекових та оборонних питань. Однак наразі вже серед політичних сил починаються розбіжності. 

"Але знову ж таки, навіть зараз, коли йдеться про військових, зал консолідується і приймає рішення без будь-яких проблем", — зауважив нардеп.

Крім того, Веніславський наголосив на ролі лідера США Дональда Трампа у завершенні війни в Україні. За його словами, він готовий посилити вектор своїх зусиль на організацію перемовин між українським лідером Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. 

"Тому, безперечно, ось ця зустріч, яку задекларував вчора Дональд Трамп, я думаю, має всі шанси приблизити завершення бойових дій і приблизити мир", — додав нардеп.

Нагадаємо, Трамп заявив, що переговори між Путіним та Зеленським мають проблему. Йдеться про взаємну ненависть.

Водночас американський лідер наголосив, що наступним кроком у взаємодії з Україною стануть переговори

війна Дональд Трамп Україна нардепи Федір Веніславський
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
