Возвращение украинцев на ВТО - какая статистика соответствует действительности

Переселенцы. Иллюстративное фото: Вечерний Киев

Информация о количестве внутренне переселенных лиц, возвращающихся на оккупированные территории, — это лишь предположение. Проверенной статистики нет.

Об этом сообщил народный депутат, член комитета ВР по правам человека Максим Ткаченко, пишет Укринформ в понедельник, 25 ноября.

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Недавно Ткаченко заявил, что уже около 150 тысяч ВПЛ вернулись на временно оккупированные территории. По его словам, в Мариуполь приехали примерно 67-70 тысяч человек.

В понедельник, 25 ноября, нардеп опровергал свое же заявление о количестве переселенцев, отметив, что это было необоснованное предположение.

"Таких данных нет. Это было мое необоснованное и эмоциональное предположение", — сказал Ткаченко.

Он заявил, что высказался некорректно и хотел бы опровергнуть свои слова.

"В отдельных случаях украинцы вынуждены ездить на временно оккупированные территории, но речь отнюдь не идет о сотнях или даже десятках тысяч, и общей проверенной статистики даже теоретически не может быть", — подчеркнул член комитета ВР по вопросам прав человека.

Напомним, заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук отрицала заявления нардепов о тысячах вернувшихся на ВОТ переселенцев.

"Никакой подтвержденной статистики нет и не может быть, это исключительно хайп ради громких заголовков", — подчеркнула Верещук.

Ранее экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что украинцы массово возвращаются на ВОТ.