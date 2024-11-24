Повернення переселенців у Маріуполь — нардеп Ткаченко назвав кількість

Російські окупанти в Маріуполі. Фото: росЗМІ

Народний депутат Максим Ткаченко заявив, що вже близько 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб повернулися на тимчасово окуповані території. У Маріуполь приїхали приблизно 67-70 тисяч людей.

Про це Максим Ткаченко сказав в інтерв'ю "Укрінформу" у неділю, 24 листопада.

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З Маріуполя виїхало 200 тисяч мешканців, проте згодом кожен третій повернувся до міста. За словами Ткаченка, вимушені переселенці на підконтрольній Україні території не змогли почати нове життя. Люди не отримали належної допомоги від держави.

"Велика кількість ВПО не змогли знайти роботу через скептичне ставлення до них роботодавців, а всі ті пропозиції, які надаються переселенцям, насправді дуже низькооплачувані. Можна навіть говорити про певну дискримінацію переселенців на ринку праці. Заробітна плата часто не перевищує 8-12 тисяч грн, в той час, коли вартість оренди житла в умовно безпечних регіонах України стартує від 10 тисяч", — зазначив нардеп.

Ткаченко каже, що у випадку, коли переселенці починають працювати, то вони втрачають право на виплати від держави для компенсації витрат на оренду житла.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки розповіли, що Росія намагається активно залучати дітей з окупованих територій до своїх програм. Окрім цього, їх вивозять до РФ.

Раніше окупанти роздали дітям на тимчасово захоплених територіях глобуси, на яких частину України позначено як територію Росії.