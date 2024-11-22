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В ГУР розповіли, як РФ "виховує" українських дітей в окупації

22 листопада 2024 22:37
Ольга Антоновська - редактор
РФ залучила дітей з окупованих територій до 45-50 проєктів, — ГУР
Вадим Скібіцький. Фото: Головне управління розвідки
Ольга Антоновська - редактор

Росія старається залучити якомога більше дітей з окупованих територій до своїх проєктів. Крім того, маленьких українців вивозять на територію РФ та віддають у сім'ї росіян.

Про це повідомив заступник начальника ГУР МОУ Вадим Скібіцький на форумі, присвяченому роковинам російсько-української війни та напередодні Дня памʼяті жертв Голодоморів у п'ятницю, 22 листопада.

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Росіяни вивозять українських дітей з окупованих територій

За словами Скібіцького, росіяни на окупованих територіях займаються масовою пропагандою. Особливо це стосується дітей. За словами Скібіцького, у школах замінюють українські підручники на російські та вивчають "нову" історію.

"Мінімум 45-50 проєктів є в Росії, куди залучені діти з наших тимчасово окупованих територій. Вони постійно збільшують кількість заходів, куди залучають дітей", — повідомив заступник начальника ГУР.

Крім того, Скібіцький додав, що окупанти вивозять українських дітей нібито на лікування, відпочинок чи навчання. Надалі їх передають в російські сім'ї. 

"Це дуже складний процес, адже це діти. В них є батьки. Вони (Росіяни. — Ред.) вивозять їх на територію РФ, а повернути їх не дуже просто. Ми повертаємо буквально одиниці. Кожну дитину окремо, для того, щоб вирвати з цих пазурів триголового дракона", — зазначив Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, окупаційна влада видала дипломи про "перепідготовку" 40 вчителям-колаборантам. Йдеться про педагогів з тимчасово окупованої Енергодарщини.

Ювенальні прокурори відшукали військового РФ, який брав участь у депортації українських дітей з тимчасово окупованої території Миколаївщини до Росії. Йому повідомили про підозру.

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