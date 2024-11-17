Вчителів-колаборантів із Запоріжжя перенавчають у Москві

Шкільна лінійка. Фото: росЗМІ

Російська окупаційна влада видала дипломи про перепідготовку 40 вчителів-колаборантів. Йдеться про педагогів з тимчасово окупованої Енергодарщини.

Про це повідомив Центр національного спротиву у неділю, 17 листопада.

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Зазначається, що вчителі-колаборанти з тимчасово окупованого Енергодару та навколишніх сіл отримали дипломи про перепідготовку. Загалом — 40 педагогів.

"Це вчителі російської мови та літератури, які навчатимуть українських дітей за спеціально підготовленою Кремлем пропагандистською програмою", — йдеться у повідомленні.

Як зазначають у Центрі національного спротиву, крім пропаганди, педагоги будуть займатись виявленням дітей та їхніх рідних з проукраїнськими позиціями. Для такого "навчання" освітян відправляють на кількатижневі курси до Москви.

За інформацією Центру національного спротиву, Запоріжжя — не єдина область, де Росія впроваджує схожу систему. Раніше такий же проєкт РФ втілювала на тимчасово окупованих територіях Херсонщини.

Нагадаємо, окупанти запустили пілотний проєкт з підготовки вчителів-"наставників". Така система запрацювала на тимчасово окупованих територіях Херсонщини.

На тимчасово окупованих територіях півдня України росіяни змушують мігрантів укладати контракти із ЗС РФ.