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Пропаганда вместо уроков — Россия "переподготовила" 40 педагогов

17 ноября 2024 18:48
Ольга Антоновская - редактор
Учителей-коллаборантов из Запорожья переучивают в Москве
Школьная линейка. Фото: росСМИ
Ольга Антоновская - редактор

Российские оккупационные власти выдали дипломы о переподготовке 40 учителям-коллаборантам. Речь идет о педагогах из временно оккупированной Энергодарщины.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления в воскресенье, 17 ноября.

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Отмечается, что учителя-коллаборанты из временно оккупированного Энергодара и окрестных сел получили дипломы о переподготовке. В общей сложности — 40 педагогов.

"Это учителя русского языка и литературы, которые будут учить украинских детей по специально подготовленной Кремлем пропагандистской программе", — говорится в сообщении.

Как отмечают в Центре национального сопротивления, кроме пропаганды, педагоги будут заниматься выявлением детей и родных с проукраинскими позициями. Для такого "обучения" педагогов отправляют на недельные курсы в Москву.

По информации Центра национального сопротивления, Запорожье — не единственная область, где Россия внедряет схожую систему. Ранее такой же проект РФ реализовала и на других временно оккупированных территориях.

Напомним, оккупанты запустили пилотный проект по подготовке учителей-"наставников". Такая система заработала на временно оккупированных территориях Херсона.

На временно оккупированных территориях Украины россияне заставляют мигрантов заключать контракты с ВС РФ.

российские войска учителя Запорожская область Энергодар оккупанты Коллаборант

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