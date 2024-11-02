Вчителів-колаборантів з окупованих територій готують у Москві

Урок в тимчасово окупованому Маріуполі. Фото: росЗМІ

Колаборантів-вчителів з тимчасово окупованих територій України готують у Москві. У російській столиці вони проходять курси.

Про це повідомляє Центр національного спротиву у Telegram у суботу, 2 листопада.

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Підготовка вчителів у Росії

"Росіяни запустили пілотний проєкт з підготовки вчителів-"наставників" для роботи на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Групи педагогів з місцевих шкіл відправляють до Москви на кількатижневі курси", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що нещодавно вчителі-колаборанти з Чаплинської середньої школи №1 пройшли подібну підготовку. Основне завдання "наставників" полягає у виявленні "неблагонадійних" учнів з проукраїнськими поглядами та сприянні асиміляції дітей.

Семінари, спрямовані на виявлення дітей, які підтримують Україну, вже стали обов'язковими на тимчасово окупованих територіях, а вчителів зобов'язують проходити тренінги для досягнення цієї мети.

Допис Центру національного спротиву. Фото: скриншот

Нагадаємо, загарбники роздали дітям на тимчасово окупованих територіях нові глобуси, на яких деякі частини України були позначені як Росія.

Також в окупованих населених пунктах південних областей України ворог продовжує примусову паспортизацію українців. Тих, хто відмовляється отримувати російський паспорт, залякують обмеженням на опалення.