Окупанти видали дітям глобуси з українськими територіями як частиною Росії

Окупанти видали дітям глобуси з привласненими областями України
Російські загарбники видали дітям на тимчасово окупованих територіях нові глобуси. Вони позначили Росією деяку частину України.
Про це повідомляє Маріупольська міська рада у Telegram у четвер, 31 жовтня.
Глобуси для дітей на ТОТ
У Маріупольській міській раді показали, який вигляд мають російські глобуси.
"На них загарбані українські території позначена як території Росії. Більш того, у складі держави-терориста позначені навіть території, які зараз не перебувають під російською окупацією. Зокрема, Херсон та Запоріжжя", — йдеться у повідомленні.
У Маріупольській міській раді зазначили, що росіяни намагаються нав'язати дітям не лише спотворену історію, а й викривлену реальність.
Нагадаємо, на тимчасово окупованій території Херсонської області росіяни змушують дітей проходити обов'язковий курс з управління дронами.
Також у тимчасово окупованих населених пунктах південних областей ворог примусово паспортизує українців.
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