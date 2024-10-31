Окупанти видали дітям глобуси з українськими територіями як частиною Росії

Урок у школі на тимчасово окупованій території України. Фото: росЗМІ

Російські загарбники видали дітям на тимчасово окупованих територіях нові глобуси. Вони позначили Росією деяку частину України.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада у Telegram у четвер, 31 жовтня.

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Глобуси для дітей на ТОТ

У Маріупольській міській раді показали, який вигляд мають російські глобуси.

Глобуси для дітей на ТОТ. Фото: t.me/mariupolrada

"На них загарбані українські території позначена як території Росії. Більш того, у складі держави-терориста позначені навіть території, які зараз не перебувають під російською окупацією. Зокрема, Херсон та Запоріжжя", — йдеться у повідомленні.

У Маріупольській міській раді зазначили, що росіяни намагаються нав'язати дітям не лише спотворену історію, а й викривлену реальність.

Допис Маріупольської міської ради. Фото: скриншот

Нагадаємо, на тимчасово окупованій території Херсонської області росіяни змушують дітей проходити обов'язковий курс з управління дронами.

Також у тимчасово окупованих населених пунктах південних областей ворог примусово паспортизує українців.