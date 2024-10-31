Оккупанты выдали детям глобусы с украинскими территориями как частью России

Урок в школе на временно оккупированной территории Украины. Фото: росСМИ

Российские захватчики выдали детям на временно оккупированных территориях новые глобусы. Они обозначили Россией некоторую часть Украины.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет Telegram в четверг, 31 октября.

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В Мариупольском городском совете показали, как выглядят российские глобусы.

Глобусы для детей на ВОТ. Фото: t.me/mariupolrada

"На них захваченные украинские территории обозначены как территории России. Более того, в составе государства-террориста обозначены даже территории, которые сейчас не находятся под российской оккупацией. В частности, Херсон и Запорожье", — говорится в сообщении.

В Мариупольском городском совете отметили, что россияне пытаются навязать детям не только искаженную историю, но и искаженную реальность.

Пост Мариупольского городского совета. Фото: скриншот

Напомним, на временно оккупированной территории Херсонской области россияне заставляют детей проходить обязательный курс по управлению дронами.

Также во временно оккупированных населенных пунктах южных областей враг принудительно паспортизирует украинцев.