Оккупанты выдали детям глобусы с украинскими территориями как частью России

Оккупанты выдали детям глобусы с присвоенными областями Украины
Российские захватчики выдали детям на временно оккупированных территориях новые глобусы. Они обозначили Россией некоторую часть Украины.
Об этом сообщает Мариупольский городской совет Telegram в четверг, 31 октября.
Глобусы для детей на ВОТ
В Мариупольском городском совете показали, как выглядят российские глобусы.
"На них захваченные украинские территории обозначены как территории России. Более того, в составе государства-террориста обозначены даже территории, которые сейчас не находятся под российской оккупацией. В частности, Херсон и Запорожье", — говорится в сообщении.
В Мариупольском городском совете отметили, что россияне пытаются навязать детям не только искаженную историю, но и искаженную реальность.
Напомним, на временно оккупированной территории Херсонской области россияне заставляют детей проходить обязательный курс по управлению дронами.
Также во временно оккупированных населенных пунктах южных областей враг принудительно паспортизирует украинцев.
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