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Учителей с оккупированных территорий обучают в России

2 ноября 2024 12:01
Аркадий Пастула - Редактор
Учителей-коллаборационистов с оккупированных территорий готовят в Москве
Урок во временно оккупированном Мариуполе. Фото: росСМИ
Аркадий Пастула - Редактор

Колаборантов-учителей с временно оккупированных территорий Украины готовят в Москве. В российской столице они проходят курсы.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления Telegram в субботу, 2 ноября.

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"Россияне запустили пилотный проект по подготовке учителей-"наставников" для работы на временно оккупированных территориях Херсонщины. Группы педагогов из местных школ отправляют в Москву на многонедельные курсы", — говорится в сообщении.

Известно, что недавно учителя-колаборанты из Чаплинской средней школы №1 прошли подобную подготовку. Основная задача "наставников" заключается в выявлении "неблагонадежных" учеников с проукраинскими взглядами и содействии ассимиляции детей.

Семинары, направленные на выявление детей, которые поддерживают Украину, уже стали обязательными на временно оккупированных территориях, а учителей обязывают проходить тренинги для достижения этой цели.

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Пост Центра национального сопротивления. Фото: скриншот

Напомним, захватчики раздали детям на временно оккупированных территориях новые глобусы, где некоторые части Украины были обозначены как Россия.

Также в оккупированных населенных пунктах южных областей Украины враг продолжает принудительную паспортизацию украинцев. Тех, кто отказывается получать российский паспорт, запугивают ограничением на отопление.

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