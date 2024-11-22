РФ привлекла детей с оккупированных территорий к 45-50 проектам, — ГУР

Вадим Скибицкий. Фото: Главное управление разведки

Россия старается привлечь как можно больше детей с оккупированных территорий в свои проекты. Кроме того, маленьких украинцев увозят на территорию РФ и отдают в семье россиян.

Об этом сообщил заместитель начальника ГУР МОУ Вадим Скибицкий на форуме, посвященном годовщине российско-украинской войны и в канун Дня памяти жертв Голодоморов в пятницу, 22 ноября.

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Россияне вывозят украинских детей с оккупированных территорий

По словам Скибицкого, россияне на оккупированных территориях занимаются массовой пропагандой. Особенно это касается детей. По словам Скибицкого, в школах заменяют украинские учебники русскими и изучают "новую" историю.

"Минимум 45-50 проектов есть в России, куда привлечены дети с наших временно оккупированных территорий. Они постоянно увеличивают количество мероприятий, куда привлекают детей", — сообщил заместитель начальника ГУР.

Кроме того, Скибицкий добавил, что оккупанты вывозят украинских детей якобы на лечение, отдых или обучение. В дальнейшем их передают в российские семьи.

"Это очень сложный процесс, ведь это дети. У них есть родители. Они (Россияне. — Ред.) вывозят их на территорию РФ, а вернуть их не очень просто. Мы возвращаем буквально единицы. Каждого ребенка отдельно, для того, чтобы вырвать из этих когтей трехглавого дракона", — отметил Вадим Скибицкий.

Напомним, оккупационные власти выдали дипломы о "переподготовке" 40 учителям-коллаборантам. Речь идет о педагогах из временно оккупированной Энергодарщины.

Ювенальные прокуроры нашли военного РФ, участвовавшего в депортации украинских детей с временно оккупированной территории Николаевщины в Россию. Ему сообщили о подозрении.