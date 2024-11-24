Возвращение переселенцев в Мариуполь — нардеп Ткаченко назвал количество

Российские оккупанты в Мариуполе. Фото: росСМИ

Народный депутат Максим Ткаченко заявил, что уже около 150 тысяч внутренне перемещенных лиц вернулись на временно оккупированные территории. В Мариуполь приехали примерно 67-70 тысяч человек.

Об этом Максим Ткаченко сказал в интервью "Укринформу" в воскресенье, 24 ноября.

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Возвращение ВПЛ в Мариуполь

Из Мариуполя выехали 200 тысяч жителей, однако впоследствии каждый третий вернулся в город. По словам Ткаченко, вынужденные переселенцы на подконтрольной Украине территории не смогли начать новую жизнь. Люди не получили должной помощи от государства.

"Большое количество ВПЛ не смогли найти работу из-за скептического отношения к ним работодателей, а все те предложения, которые предоставляются переселенцам, на самом деле очень низкооплачиваемые. Можно даже говорить об определенной дискриминации переселенцев на рынке труда. Заработная плата часто не превышает 8-12 тысяч грн, в то время, когда стоимость аренды жилья в условно безопасных регионах Украины стартует от 10 тысяч", — отметил нардеп.

Ткаченко говорит, что в случае, когда переселенцы начинают работать, они теряют право на выплаты от государства для компенсации расходов на аренду жилья.

Напомним, в Главном управлении разведки рассказали, что Россия пытается активно привлекать детей с оккупированных территорий в свои программы. Кроме того, их вывозят в РФ.

Ранее оккупанты раздали детям на временно захваченных территориях глобусы, на которых часть Украины обозначена как территория России.