Повернення на окуповану територію — чому українці йдуть на це

Георгій Тука. Фото: Луганська ОДА

Майже всі українці, які повертаються на тимчасово окуповані території, роблять це не за власним бажанням. Люди вимушені переїжджати через те, що не змогли облаштувати своє життя на підконтрольній Україні території.

Про це повідомив ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука в етері Еспресо у неділю, 24 листопада.

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За словами Туки, українці почали повертатись на тимчасово окуповані території ще з 2015 року. Він переконаний, що засуджувати людей за такий вибір не можна.

"Я не знаю жодну таку людину, яка б за власним бажанням повернулась на ТОТ. Майже 99% людей повертаються через те, що не змогли облаштувати нормальне життя на підконтрольних Україні територіях", — повідомив Георгій Тука.

Він додав, що Україна не вирішувала питання повернення біженців на ТОТ з 2015 року. Він наголосив, що над цим потрібно працювати, навіть у сьогоднішніх умовах, коли для держави є й більші виклики.

"Зокрема, це стосується проживання, роботи й виховання дітей. Практично весь спектр соціальних питань. Ці питання сьогодні залишаються невирішеними. Я чудово розумію, що сьогодні виклики для нас більші, але питання як не було вирішеним тоді, так воно не вирішене зараз", — додав Георгій Тука.

Нагадаємо, під час війни чимало українців стикнулись з майновими проблемами. Це особливо актуально для ринку нерухомості, адже багато хто має власне житло на тимчасово окупованих територіях.

Як заявили у ГУР, Росія старається залучити якомога більше дітей з окупованих територій до своїх проєктів. Крім того, маленьких українців вивозять на територію РФ та віддають у сім'ї росіян.