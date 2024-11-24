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Тука объяснил, почему люди уезжают на оккупированные территории

24 ноября 2024 18:15
Ольга Антоновская - редактор
Возвращение на оккупированную территорию — почему украинцы идут на это
Георгий Тука. Фото: Луганская ОГА
Ольга Антоновская - редактор

Почти все украинцы которые, возвращающиеся на временно оккупированные территории, делают это не по собственному желанию. Люди вынуждены переезжать из-за того, что не смогли обустроить свою жизнь на подконтрольной территории Украины.

Об этом сообщил эксзамминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире Эспрессо в воскресенье, 24 ноября.

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По словам Туки, украинцы начали возвращаться на временно оккупированные территории с 2015 года. Он уверен, что осуждать людей за такой выбор нельзя.

"Я не знаю ни одного такого человека, который по собственному желанию вернулся бы на ВОТ. Почти 99% людей возвращаются из-за того, что не смогли обустроить нормальную жизнь на подконтрольных Украине территориях", — сообщил Георгий Тука.

Он добавил, что Украина не решала вопрос возвращения беженцев на временно оккупированные территории с 2015 года. Он подчеркнул, что над этим нужно работать даже в сегодняшних условиях, когда для государства есть и большие вызовы.

"В частности, это касается проживания, работы и воспитания детей. Практически весь спектр социальных вопросов. Эти вопросы сегодня остаются нерешенными. Я прекрасно понимаю, что сегодня вызовы для нас большие, но вопрос как не был решен тогда, так он не решен сейчас", — добавил Георгий Тука.

Напомним, во время войны многие украинцы столкнулись с имущественными проблемами. Это особенно актуально для рынка недвижимости, ведь у многих есть собственное жилье на временно оккупированных территориях.

Как заявили в ГУР, Россия старается привлечь как можно больше детей с оккупированных территорий в свои проекты. Кроме того, маленьких украинцев увозят на территорию РФ и отдают в семьи россиян.

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