Повернення українців на ТОТ — що кажуть в Офісі Президента

Заступниця керівника ОПУ Ірина Верещук. Фото: minre.gov.ua

Останнім часом низка українських політиків роблять заяви, що внутрішні переселенці тисячами повертаються назад на тимчасово окуповані території через недостатню допомогу від держави. Однак в Офісі Президента цю інформацію заперечують.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук у Telegram.

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Верещук розповіла, що деякі політики стверджують, що українці, начебто, повертаються в окупацію, бо держава, мовляв, недостатньо допомагає їм з житлом, грошима та роботою. Однак заступниця керівник ОП назвала таких чиновників "безвідповідальними любителями хайпу".

"Ви брешете, коли кажете про тисячі ВПО, які повертаються на ТОТ. Жодної підтвердженої статистики немає та не може бути, це виключно хайп заради гучних заголовків", — наголосила Верещук.

Крім того, вона додала, що держава робить за законом все, що обіцяла і повинна була робити. Вона не заперечує, що цього може бути недостатньо, проте відзначила, що в країні триває війна і це не є причиною їхати у ворожу окупацію. Також чиновниця не вірить, що тисячі українців їдуть в російську окупації через відсутність 2-3 тисяч гривень на місяць державної допомоги.

"Ваші заяви є неповагою до мільйонів українців, які виїхали з ТОТ і будують нове життя. Їм важко, але вони адаптуються. До слова, у більшості з них це успішно виходить. Своїми заявами ви підтримуєте ворожий наратив, що нібито в окупації краще. Тому, ваша інформаційна діяльність носить підривний та злочинний характер. Це особливо шкодить державі зараз", — підкреслила Верещук.

Скриншот допису Ірини Верещук

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що українці масово повертаються ТОТ. Головна причина — вони змогли облаштувати своє життя на підконтрольній Україні території.

Крім того, народний депутат Максим Ткаченко в інтерв'ю Укрінформ сказав, що на окуповані території повернулись близько 150 тисяч ВПО.