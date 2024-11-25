Возвращение украинцев на ТОТ — что говорят в Офисе Президента

Заместитель руководителя ОПУ Ирина Верещук. Фото: minre.gov.ua

В последнее время ряд украинских политиков делают заявления, что внутренние переселенцы тысячами возвращаются на временно оккупированные территории из-за недостаточной помощи от государства. Однако в Офисе Президента эту информацию отрицают.

Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук в Telegram.

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Верещук рассказала, что некоторые политики утверждают, что украинцы вроде бы возвращаются в оккупацию, потому что государство, мол, недостаточно помогает им с жильем, деньгами и работой. Однако заместитель руководитель ОП назвала таких чиновников "безответственными любителями хайпа".

"Вы лжете, когда говорите о тысячах ВПЛ, которые возвращаются на ВОТ. Никакой подтвержденной статистики нет и не может быть, это исключительно хайп ради громких заголовков", — подчеркнула Верещук.

Кроме того, она добавила, что государство делает по закону все, что обещало и должно было делать. Она не отрицает, что этого может быть недостаточно, однако отметила, что в стране идет война и это не является причиной ехать во вражескую оккупацию. Также чиновница не верит, что тысячи украинцев едут в российскую оккупацию из-за отсутствия 2-3 тысяч гривен в месяц государственной помощи.

"Ваши заявления являются неуважением к миллионам украинцев, которые выехали из ВОТ и строят новую жизнь. Им трудно, но они адаптируются. К слову, у большинства из них это успешно получается. Своими заявлениями вы поддерживаете вражеский нарратив, что якобы в оккупации лучше. Поэтому ваша информационная деятельность носит подрывной и преступный характер. Это особенно вредит государству сейчас", — подчеркнула Верещук.

Скриншот сообщения Ирины Верещук

Что предшествовало

Напомним, недавно экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что украинцы массово возвращаются ВТО. Главная причина — они смогли обустроить свою жизнь на подконтрольной Украине территории.

Кроме того, народный депутат Максим Ткаченко в интервью Укринформ сказал, что на оккупированные территории вернулось около 150 тысяч ВПЛ.