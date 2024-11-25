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Нардеп спростував заяву про переселенців, які повертаються на ТОТ

25 листопада 2024 15:35
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Повернення українців на ТОТ — яка статистика відповідає дійсності
Переселенці. Ілюстративне фото: Вечірній Київ
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Інформація про кількість внутрішньо переселених осіб, які повертаються на окуповані території, лише припущення. Перевіреної статистики не існує.

Про це повідомив народний депутат, член комітету ВР з питань прав людини Максим Ткаченко, пише Укрінформ у понеділок, 25 листопада.

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Нещодавно Ткаченко заявив, що вже близько 150 тисяч ВПО повернулися на тимчасово окуповані території. За його словами, у Маріуполь приїхали приблизно 67-70 тисяч людей.

У понеділок, 25 листопада, нардеп спростовував свою ж заяву про кількість переселенців, зазначивши, що це було необґрунтоване припущення.

"Таких даних немає. Це було моє необґрунтоване та емоційне припущення", — сказав Ткаченко.

Він заявив, що висловився некоректно та хотів би спростувати свої слова. 

"В окремих випадках українці вимушені їздити на тимчасово окуповані території, але аж ніяк не йдеться про сотні чи навіть десятки тисяч, і загальної перевіреної статистики навіть теоретично не може бути", — підкреслив член комітету ВР з питань прав людини.

Нагадаємо, заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук заперечила заяви нардепів про тисячі переселенців, що перевертаються на ТОТ. 

"Жодної підтвердженої статистики немає та не може бути, це виключно хайп заради гучних заголовків", — наголосила Верещук. 

Раніше ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що українці масово повертаються на ТОТ.

нардепи переселенці окупація ВПО війна в Україні ТОТ

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