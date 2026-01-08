Нардеп Скороход подавала ходатайство о выезде за границу — что известно

Народный депутат Украины Анна Скороход. Фото: кавдр из видео

Народный депутат Анна Скороход ходатайствовала о разрешении на выезд за границу. Она объяснила это участием в заседании Парламентской ассамблеи НАТО как украинский делегат.

Об этом Анна Скороход рассказала в комментарии СМИ, информирует с места события журналист Новини.LIVE в четверг, 8 января.

Скороход о ходатайстве о выезде за границу

В комментарии СМИ нардеп рассказала, что ходатайство связано с проведением заседания в рамках Парламентской ассамблеи НАТО, куда она должна была отправиться как украинский делегат.

Ранее стало известно, что апелляционная палата ВАКС частично приняла ходатайство Скороход о снятии электронного браслета, но подняла залог до 4 млн гривен.

Скороход об украденном у нее паспорте во время обысков

Анна Скороход пожаловалась, что у нее украли паспорт во время обысков.

В комментарии журналисту Новини.LIVE нардеп рассказала, что сейчас у нее есть только ID-карта, ведь загранпаспорта она сдала, а внутренний украинский у нее украли.

"Паспорт они у меня украли при обыске. Я написала за это заявление. Внутренний (паспорт, — Ред.). Для чего, мне тоже не понятно... Но за это написано было заявление. Сейчас восстанавливаю паспорт", — сказала нардеп.

В то же время Скороход заявила, что хотя у нее нет ограничений на передвижение по Украине, на нее все равно надели электронный браслет.

"Почему-то мне надели GPS-браслет, потому что считают, что я буду скрываться. Где? Ну, где? Если я могу ездить по всей Украине, где я могу скрываться и для чего?", — прокомментировала депутат.

Напомним, что 8 января Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассматривала вопрос об изменении меры пресечения Анне Скороход.

Ранее мы информировали, что Скороход является фигуранткой уголовного производства, в котором ей инкриминируют организацию преступной группы и подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды. Речь идет о взятке в размере 250 тысяч долларов.