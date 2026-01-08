Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Нардеп Скороход прокомментировала ходатайство о выезде за границу

Нардеп Скороход прокомментировала ходатайство о выезде за границу

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 19:26
Нардеп Скороход подавала ходатайство о выезде за границу — что известно
Народный депутат Украины Анна Скороход. Фото: кавдр из видео

Народный депутат Анна Скороход ходатайствовала о разрешении на выезд за границу. Она объяснила это участием в заседании Парламентской ассамблеи НАТО как украинский делегат.

Об этом Анна Скороход рассказала в комментарии СМИ, информирует с места события журналист Новини.LIVE в четверг, 8 января.

Реклама
Читайте также:

Скороход о ходатайстве о выезде за границу

В комментарии СМИ нардеп рассказала, что ходатайство связано с проведением заседания в рамках Парламентской ассамблеи НАТО, куда она должна была отправиться как украинский делегат.

Ранее стало известно, что апелляционная палата ВАКС частично приняла ходатайство Скороход о снятии электронного браслета, но подняла залог до 4 млн гривен.

Скороход об украденном у нее паспорте во время обысков

Анна Скороход пожаловалась, что у нее украли паспорт во время обысков.

В комментарии журналисту Новини.LIVE нардеп рассказала, что сейчас у нее есть только ID-карта, ведь загранпаспорта она сдала, а внутренний украинский у нее украли.

"Паспорт они у меня украли при обыске. Я написала за это заявление. Внутренний (паспорт, — Ред.). Для чего, мне тоже не понятно... Но за это написано было заявление. Сейчас восстанавливаю паспорт", — сказала нардеп.

В то же время Скороход заявила, что хотя у нее нет ограничений на передвижение по Украине, на нее все равно надели электронный браслет.

"Почему-то мне надели GPS-браслет, потому что считают, что я буду скрываться. Где? Ну, где? Если я могу ездить по всей Украине, где я могу скрываться и для чего?", — прокомментировала депутат.

Напомним, что 8 января Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассматривала вопрос об изменении меры пресечения Анне Скороход.

Ранее мы информировали, что Скороход является фигуранткой уголовного производства, в котором ей инкриминируют организацию преступной группы и подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды. Речь идет о взятке в размере 250 тысяч долларов.

НАБУ нардепы Анна Скороход подозрение выезд за границу
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации