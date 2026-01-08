Відео
Нардепка Скороход прокоментувала клопотання про виїзд за кордон

Нардепка Скороход прокоментувала клопотання про виїзд за кордон

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 19:26
Нардепка Скороход подавала клопотання про виїзд за кордон — що відомо
Народна депутатка України Анна Скороход. Фото: кавдр з відео

Народна депутатка Анна Скороход клопотала про дозвіл на виїзд за кордон. Вона пояснила це участю у засіданні Парламентської асамблеї НАТО як український делегат.

Про це Анна Скороход розповіла у коментарі ЗМІ, інформує з місця події журналіст Новини.LIVE у четвер, 8 січня.

Скороход про клопотання щодо виїзду за кордон

У коментарі ЗМІ нардепка розповіла, що клопотання пов'язане з проведенням засідання в рамках Парламентської асамблеї НАТО, куди вона мала вирушити як український делегат.

Раніше стало відомо, що апеляційна палата ВАКС частково прийняла клопотання Скороход про зняття електронного браслета, але підняла заставу до 4 млн гривень.

Скороход про вкрадений у неї паспорт під час обшуків

Анна Скороход поскаржилася, що в неї вкрали паспорт під час обшуків.

У коментарі журналісту Новини.LIVE нардепка розповіла, що зараз у неї є лише ID-картка, адже закордонні паспорти вона здала, а внутрішній український в неї вкрали.

"Паспорт вони в мене вкрали при обшуку. Я написала за це заяву. Внутрішній (паспорт, — Ред.). Для чого, мені теж не зрозуміло... Але за це написана була заява. Зараз відновлюю паспорт", — сказала нардепка.

Водночас Скороход заявила, що хоча у неї немає обмежень на пересування Україною, на неї все одно надягнули електронний браслет.

"Чогось мені вдягнули GPS-браслет, бо вважають, що я буду переховуватися. Де? Ну, де? Якщо я можу їздити по всій Україні, де я можу переховуватися і для чого?", — прокоментувала депутатка.

Нагадаємо, що 8 січня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглядала питання щодо зміни запобіжного заходу Анні Скороход.

Раніше ми інформували, що Скороход є фігуранткою кримінального провадження, у якому їй інкримінують організацію злочинної групи та підбурювання до надання неправомірної вигоди. Мовиться про хабар у розмірі 250 тисяч доларів.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
