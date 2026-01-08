Відео
Апеляційна палата ВАКС розглядає зміну застави Скороход

Апеляційна палата ВАКС розглядає зміну застави Скороход

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 14:52
У ВАКС переглядають запобіжний захід Анні Скороход
Зала суду. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду у четвер, 8 січня, розгляне питання щодо зміни запобіжного заходу народній депутатці Анні Скороход. Її підозрюють у корупційному скандалі. 

Про перебіг судового засідання повідомив журналіст Новини.LIVE Дмитро Шеремет безпосередньо із зали суду.

Читайте також:

Новий запобіжний захід для Анни Скороход 

Відомо, що у грудні за Анну Скороход було внесено заставу у розмірі понад 3 мільйони гривень. Кошти сплатили треті особи, після чого народну депутатку звільнили з-під варти. Наразі вона перебуває під електронним контролем і носить браслет.

Анна Скороход є фігуранткою кримінального провадження, у якому їй інкримінують організацію злочинної групи та підбурювання до надання неправомірної вигоди. За даними слідства, йдеться про хабар у розмірі 250 тисяч доларів.

У Національному антикорупційному бюро раніше повідомляли, що злочинна схема нібито стосувалася обіцянок сприяти запровадженню санкцій Ради національної безпеки і оборони України за грошову винагороду. За інформацією НАБУ, після передачі "клієнтом" частини суми в обсязі 125 тисяч доларів, учасники групи запевняли, що кошти будуть передані посадовцям РНБО.

Щоб гарантувати отримання всієї суми, співучасники, за версією слідства, попросили представника товариства написати розписку про нібито позику коштів.

Нагадаємо, також у Львові відбулося чергове судове засідання по справі В'ячеслава Зінченко, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. 

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
