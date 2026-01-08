В ВАКС пересматривают меру пресечения Анне Скороход

Зал суда. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда в четверг, 8 января, рассмотрит вопрос об изменении меры пресечения народному депутату Анне Скороход. Ее подозревают в коррупционном скандале.

О ходе судебного заседания сообщил журналист Новини.LIVE Дмитрий Шеремет непосредственно из зала суда.

Новая мера пресечения для Анны Скороход

Известно, что в декабре за Анну Скороход был внесен залог в размере более 3 миллионов гривен. Средства оплатили третьи лица, после чего народного депутата освободили из-под стражи. Сейчас она находится под электронным контролем и носит браслет.

Анна Скороход является фигуранткой уголовного производства, в котором ей инкриминируют организацию преступной группы и подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды. По данным следствия, речь идет о взятке в размере 250 тысяч долларов.

В Национальном антикоррупционном бюро ранее сообщали, что преступная схема якобы касалась обещаний способствовать введению санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины за денежное вознаграждение. По информации НАБУ, после передачи "клиентом" части суммы в объеме 125 тысяч долларов, участники группы уверяли, что средства будут переданы должностным лицам СНБО.

Чтобы гарантировать получение всей суммы, соучастники, по версии следствия, попросили представителя общества написать расписку о якобы займе средств.

