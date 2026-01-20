Сергей Чернев раскрыл, когда может появиться финальная версия мирного плана

Сергей Чернев. Фото: кадр из видео

Украина все больше приближается к миру. Финальная версия мирного плана может быть готова до конца февраля.

Об этом заявил народный депутат Украины Егор Чернев со ссылкой на одного из участников переговорного процесса, передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

Финальная версия мирного плана Украины

По словам Чернева, нынешнее состояние переговоров позволяет оценить, что страна "на 70% близка к миру".

"Это означает, что мы близки ко всем условиям, которые имеем в мирном плане с США. И США сказали, что эти условия близки к позиции россиян, поэтому мы можем найти какой-то компромисс. Главный вопрос это территории", — сказал он.

В то же время, главный вопрос остается территориальным. Украина не готова уступать свои земли на Донбассе или "просто отдать их России".

Обсуждаются различные форматы, которые могли бы быть приемлемыми для обеих сторон, включая идею специальных или свободных зон, но без нарушения национальных интересов и без легализации оккупации.

Чернев отметил, что хотя определенные временные рамки существуют, финальный результат будет зависеть не только от Украины, но и от позиции России.

"Мы ожидаем, что до конца февраля мы увидим результаты или финальную версию мирного плана", — подчеркнул депутат.

Напомним, на Всемирном экономическом форуме в Давосе Зеленский и Трамп должны завершить соглашение о финансировании Украины после войны на 800 млрд долларов.

Однако до этого Трамп заявил, что у Зеленского вроде бы нет карт для переговоров.